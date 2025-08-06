DAX24.070 +0,6%ESt505.300 +0,7%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.392 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl66,75 -0,3%Gold3.377 +0,2%
Rohstoffe unter der Lupe

So bewegen sich Gold & Co. heute

07.08.25 10:13 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,48 Prozent auf 3.385,34 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.369,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,55 Prozent auf 38,08 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 37,87 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,30 Prozent auf 1.328,00 US-Dollar, nach 1.324,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,88 Prozent stärker bei 1.145,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.135,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,46 Prozent auf 67,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 66,89 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,12 Prozent auf 64,20 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 64,35 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,39 Prozent auf 3,82 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 3,80 US-Dollar.

Nach 0,16 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag um -0,44 Prozent auf 0,16 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -0,36 Prozent auf 3,08 US-Dollar, nach 3,08 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -0,44 Prozent auf 59,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 59,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis