DAX24.331 +1,7%ESt505.347 +1,6%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1658 ±0,0%Öl67,28 +0,5%Gold3.382 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öl & Co. im Fokus

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

07.08.25 13:17 Uhr
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.622,77 USD 56,62 USD 2,21%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,00 USD 0,62%
News
Bleipreis
1.951,35 USD 32,15 USD 1,68%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR -0,01 EUR -0,50%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,09 EUR -0,41 EUR -0,44%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,08 USD -0,01 USD -0,42%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.382,45 USD 13,41 USD 0,40%
News
Haferpreis
3,32 USD 0,03 USD 0,76%
News
Heizölpreis
59,97 USD 0,26 USD 0,44%
News
Holzpreis
671,00 USD -13,00 USD -1,90%
News
Kaffeepreis
2,96 USD 0,01 USD 0,29%
News
Kakaopreis
5.379,00 GBP -129,00 GBP -2,34%
News
Kohlepreis
102,00 USD -0,25 USD -0,24%
News
Kupferpreis
9.604,40 USD 28,00 USD 0,29%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD 0,02 USD 0,71%
News
Mageres Schwein Preis
1,09 USD -0,00 USD -0,07%
News
Maispreis
3,82 USD 0,02 USD 0,46%
News
Mastrindpreis
3,45 USD 0,04 USD 1,07%
News
Milchpreis
17,32 USD 0,00 USD 0,00%
News
Naphthapreis (European)
550,98 USD -4,87 USD -0,88%
News
Nickelpreis
14.935,00 USD 181,00 USD 1,23%
News
Ölpreis (Brent)
67,21 USD 0,25 USD 0,37%
News
Ölpreis (WTI)
64,61 USD 0,33 USD 0,51%
News
Orangensaftpreis
2,36 USD 0,00 USD 0,06%
News
Palladiumpreis
1.150,50 USD 15,00 USD 1,32%
News
Palmölpreis
4.220,00 MYR -30,00 MYR -0,71%
News
Platinpreis
1.324,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Rapspreis
470,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
Reispreis
12,53 USD 0,05 USD 0,40%
News
Silberpreis
38,41 USD 0,54 USD 1,43%
News
Sojabohnenmehlpreis
268,70 USD -4,90 USD -1,79%
News
Sojabohnenölpreis
0,54 USD 0,00 USD 0,74%
News
Sojabohnenpreis
9,62 USD -0,08 USD -0,82%
News
Super Benzin
1,66 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
196,50 EUR 2,50 EUR 1,29%
News
Zinkpreis
2.777,40 USD 23,00 USD 0,84%
News
Zinnpreis
33.499,00 USD 306,00 USD 0,92%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 1,18%
News

Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,29 Prozent auf 3.378,74 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (3.369,04 US-Dollar).

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,53 Prozent auf 38,45 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 37,87 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -0,08 Prozent auf 1.323,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.324,00 US-Dollar.

Nach 1.135,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagmittag um 1,06 Prozent auf 1.147,50 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 67,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (66,89 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,67 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,82 Prozent auf 64,81 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 64,35 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,62 Prozent.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,27 Prozent auf 2,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,93 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (5.531,00 Britische Pfund) geht es um -2,11 Prozent auf 5.392,00 Britische Pfund nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 3,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 3,80 US-Dollar.

Daneben wertet der Weizenpreis um 12:58 Uhr auf. Es geht 1,29 Prozent auf 196,50 Euro nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 193,75 Euro stand.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 1,25 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,16 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,71 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,08 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 17,34 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 11:48 Uhr auf 17,32 US-Dollar beziffert.

Währenddessen verliert der Rapspreis um -0,11 Prozent auf 469,50 Euro. Gestern stand der Rapspreis noch bei 469,75 Euro.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Heizölpreis 0,44 Prozent stärker bei 59,97 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 59,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis