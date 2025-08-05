DAX24.320 +1,7%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,38 +0,6%Gold3.381 +0,4%
Wechsel in die Wirtschaft

Deutsche Bank-Aktie im Plus: FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wird globaler Co-Chef der Unternehmensbank

07.08.25 12:26 Uhr
Neuer Co-Chef bei Deutsche Bank: FC Bayern-Finanzexperte wechselt Branche | finanzen.net

Der FC Bayern München hat den Weggang von Finanzvorstand Michael Diederich bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,48 EUR 0,71 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der 59-Jährige werde zum 30. September aus dem Gremium ausscheiden, hieß es in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Er wechselt in die Wirtschaft und übernimmt bei der Deutschen Bank deren Angaben zufolge eine Führungsposition als globaler Co-Chef der Unternehmensbank.

"Nach zwei sehr intensiven und erfolgreichen Jahren im Vorstand der FC Bayern AG habe ich mich entschlossen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen", sagte Diederich, dessen Vertrag ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2026 lief.

Nachfolger noch nicht bestimmt

Bis auf Weiteres werden der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl die Aufgaben des Vorstands umsetzen. Über die Nachfolge sowie die zukünftige Aufgabenteilung werde der FCB "zu gegebener Zeit entscheiden", hieß es abschließend.

Erst Ende des vergangenen Jahres war Diederich neues Mitglied des DFL-Präsidiums geworden. Er war damals auf Dreesen gefolgt, der das Amt niedergelegt hatte. Dreesen kandidiert jetzt auch für den Lizenzierungsausschuss der Deutschen Fußball Liga.

Die Aktie der Deutschen Bank notiert via XETRA zeitweise 2,48 Prozent höher bei 30,52 Euro.

/wma/DP/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

