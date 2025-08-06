DAX24.265 +1,4%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.379 +0,3%
Analysten uneinig

Moller-Maersk-Aktie steigt dank verbessertem Ausblick

07.08.25 09:58 Uhr
Moller-Maersk-Aktie legt zu nach Zahlen und höherem Ausblick

Aktien von Moller-Maersk legen am Donnerstag deutlich zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
1.771,00 EUR 26,00 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zeitweise gewinnen die Moeller-Maersk-Papiere in Kopenhagen 3,99 Prozent auf 13.655,00 DKK und bewegen sich damit im Bereich ihrer Hochs.

Die Analysten von Bernstein sprachen von besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal. Der operative Gewinn habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Dies sei primär ein Ergebnis höherer realisierter Frachtraten gewesen. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick angehoben.

Etwas zurückhaltender war die Einschätzung der UBS. Hier gehen die Analysten von einem ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnis aus. Die Frachtraten dürften zum Ende des Jahres deutlich sinken.

/mf/jha/

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) HoldDeutsche Bank AG
09.05.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderperformBernstein Research
26.04.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.05.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) BuyUBS AG
03.04.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) BuyUBS AG
15.12.2023AP Moeller - Maersk A-S (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2023AP Moeller - Maersk A-S (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2023AP Moeller - Maersk A-S (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.05.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) HoldDeutsche Bank AG
06.02.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralUBS AG
14.11.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralUBS AG
17.10.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.05.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderperformBernstein Research
26.04.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderperformBernstein Research
04.04.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für A.P. Moeller - Maersk A-S (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen