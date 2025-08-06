Moller-Maersk-Aktie steigt dank verbessertem Ausblick
Aktien von Moller-Maersk legen am Donnerstag deutlich zu.
Zeitweise gewinnen die Moeller-Maersk-Papiere in Kopenhagen 3,99 Prozent auf 13.655,00 DKK und bewegen sich damit im Bereich ihrer Hochs.
Die Analysten von Bernstein sprachen von besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal. Der operative Gewinn habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Dies sei primär ein Ergebnis höherer realisierter Frachtraten gewesen. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick angehoben.
Etwas zurückhaltender war die Einschätzung der UBS. Hier gehen die Analysten von einem ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnis aus. Die Frachtraten dürften zum Ende des Jahres deutlich sinken.
