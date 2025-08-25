A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Aktie
Marktkap. 28,26 Mrd. EURKGV 4,46 Div. Rendite 9,41%
WKN 861837
ISIN DK0010244508
Symbol AMKBF
AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 8450 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Enormes Überangebot sei eine anhaltende Herausforderung für die Container-Branche, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet eine Fortsetzung der Erosion der Frachtraten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
|Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8.450,00 DKK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
1.848,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9.903,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
