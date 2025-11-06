DAX24.005 -0,2%Est505.659 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.097 -1,4%Euro1,1533 +0,3%Öl64,01 +0,7%Gold4.012 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Barratt Developments Anlegern eine Freude FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Barratt Developments Anlegern eine Freude
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Dank Chinas Exporten

Trotz Umsatzrückgang: Moller-Maersk hebt Jahresprognose an - Aktie fällt

06.11.25 12:23 Uhr
Moller-Maersk blickt trotz Umsatzrückgang optimistischer auf 2025 - Aktie tiefer | finanzen.net

Weiterhin solide Exporte aus China lassen die Reederei Moller-Maersk optimistischer auf das Gesamtjahr blicken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
1.689,50 EUR -116,50 EUR -6,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das globale Containeraufkommen dürfte 2025 um 4 Prozent zulegen, teilte die weltweit größte börsennotierte Reederei am Donnerstag bei Vorlage ihres Quartalsberichts in Kopenhagen mit. Zuvor war sie von 2 bis 4 Prozent Wachstum ausgegangen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Maersk soll nun zwischen 9 und 9,5 Milliarden US-Dollar liegen, statt zuvor 8 bis 9,5 Milliarden US-Dollar.

Wer­bung

"Exporte aus Fernost, insbesondere aus China, sind weiterhin der Haupttreiber für ein solides Volumenwachstum", hieß es vom Unternehmen. "Die Importe bleiben in Europa, Afrika, Lateinamerika und West-Zentralasien robust." Gleichzeitig seien die Volumina nach Nordamerika zurückgegangen, vorwiegend von China in die USA, so Maersk.

Im dritten Quartal konnten die gestiegenen Exportzahlen aus Asien dem Rückgang der Frachtraten aber nur teilweise entgegenwirken. So sank der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 10 Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar (12,2 Mrd Euro) - insbesondere wegen des deutlichen Rückgangs der Preise für Containertransporte auf dem Seeweg. Hinzu kamen höhere Kosten, sodass der operative Gewinn sich nahezu halbierte auf knapp 2,7 Milliarden Dollar. Unterm Strich ging der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn sogar um 65 Prozent auf 1,05 Milliarden Dollar zurück.

Maersk gilt als ein Gradmesser für den globalen Handel. Dieser unterliegt momentan massiven Schwankungen, da die US-Regierung die Regeln für ihre Handelsbeziehungen mit der Welt neu gestaltet. Das Unternehmen erklärte, dass Zölle zwar isoliert betrachtet negativ für die Branche sind, aber den Containerreedereien ermöglicht haben, neue Dienstleistungen für ihre Kunden anzubieten, deren Lieferketten immer komplizierter werden.

Wer­bung

Zeitweise verlieren die Moller-Maersk-Papiere in Kopenhagen 3,94 Prozent auf 12.930 DKK

/lew/men/mis

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Roland Magnusson / Shutterstock.com

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

DatumRatingAnalyst
26.08.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) HoldDeutsche Bank AG
09.05.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderperformBernstein Research
26.04.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.05.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) BuyUBS AG
03.04.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) BuyUBS AG
15.12.2023AP Moeller - Maersk A-S (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2023AP Moeller - Maersk A-S (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2023AP Moeller - Maersk A-S (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.05.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) HoldDeutsche Bank AG
06.02.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralUBS AG
14.11.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralUBS AG
17.10.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.05.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderperformBernstein Research
26.04.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für A.P. Moeller - Maersk A-S (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen