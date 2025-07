JP Morgan Chase & Co.

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie von A.P. Moller-Maersk den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit vom anstehenden Quartalsbericht negative Nachrichten. Die Einstufung wurde auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7800 dänischen Kronen belassen. Alexia Dogani schätzt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Performance der Containerschifffahrt im zweiten Quartal vorsichtig ein. In den Konsensschätzungen für den Sektor sei eine sehr negative Ergebnisentwicklung enthalten, schrieb sie./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 23:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

