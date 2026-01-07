DAX25.308 -0,4%Est506.017 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,06 +0,9%Gold4.635 +1,1%
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Sinkende Gewinne

14.01.26 11:34 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 13300 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt und die Papiere der Container-Reederei von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset rechnet zwar mit soliden Ergebnissen für 2025, wie er am Mittwoch in seiner Branchenanalyse schrieb. Nun dürften die Gewinne aber sinken und die Dänen dürften Geld verbrennen. Das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sieht Creuset ein Fünftel unter Vorjahresniveau und 2027/28 dürfte es weiter abwärts gehen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

