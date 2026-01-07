A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Aktie
Marktkap. 31,99 Mrd. EURKGV 4,46 Div. Rendite 9,41%
WKN 861837
ISIN DK0010244508
Symbol AMKBF
AP Moeller - Maersk A-S (B) Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 13300 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt und die Papiere der Container-Reederei von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset rechnet zwar mit soliden Ergebnissen für 2025, wie er am Mittwoch in seiner Branchenanalyse schrieb. Nun dürften die Gewinne aber sinken und die Dänen dürften Geld verbrennen. Das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sieht Creuset ein Fünftel unter Vorjahresniveau und 2027/28 dürfte es weiter abwärts gehen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Sell
|Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
13.000,00 DKK
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
2.022,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10.725,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|08:26
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underperform
|Bernstein Research
