A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Aktie

2.084,00 EUR -18,00 EUR -0,86 %
STU
1.932,60 CHF -21,05 CHF -1,08 %
BRX
Marktkap. 31,99 Mrd. EUR

KGV 4,46 Div. Rendite 9,41%
WKN 861837

ISIN DK0010244508

Symbol AMKBF

Goldman Sachs Group Inc.

AP Moeller - Maersk A-S (B) Sell

08:26 Uhr
AP Moeller - Maersk A-S (B) Sell
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
2.084,00 EUR -18,00 EUR -0,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 13300 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt und die Papiere der Container-Reederei von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset rechnet zwar mit soliden Ergebnissen für 2025, wie er am Mittwoch in seiner Branchenanalyse schrieb. Nun dürften die Gewinne aber sinken und die Dänen dürften Geld verbrennen. Das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sieht Creuset ein Fünftel unter Vorjahresniveau und 2027/28 dürfte es weiter abwärts gehen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Sell

Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
13.000,00 DKK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
2.022,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10.725,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

08:26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Hold Deutsche Bank AG
09.05.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underperform Bernstein Research
Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

