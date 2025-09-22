DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,73 +0,1%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.652 +0,2%Euro1,1792 -0,1%Öl66,16 -0,6%Gold3.756 +0,2%
Aktien wechseln den Besitzer

Vorstand investiert in Instone Real Estate Group-Aktien - die Kursreaktion

23.09.25 08:01 Uhr
So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Instone Real Estate Group-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Instone Real Estate Group AG
8,60 EUR -0,50 EUR -5,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu Insidertrades kam es am 19.09.2025 bei Instone Real Estate Group. Am 22.09.2025 wurde die Transaktion bekannt. Im Portfolio von Instone Real Estate Group-Vorstand Dreyfus, David kam es am 19.09.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1 Aktie zu 9,10 EUR hinzu. Die Instone Real Estate Group-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,11 EUR an der Tafel.

Bei der Instone Real Estate Group-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 9,10 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 500 Instone Real Estate Group-Aktien den Besitzer. Die Aktien von Instone Real Estate Group sind unterdessen 391,20 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 43.322.540 Aktien.

Bereits am 16.06.2025 wurde eine Insidertrade von Dreyfus, David ausgemacht. Dreyfus, David hatte sein Portfolio um 2.200 Anteile zu jeweils 9,04 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Instone Real Estate Group SE

Analysen zu Instone Real Estate Group AG

DatumRatingAnalyst
08.11.2024Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
07.11.2024Instone Real Estate Group BuyBaader Bank
28.10.2024Instone Real Estate Group BuyBaader Bank
09.05.2024Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
17.03.2023Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
07.11.2024Instone Real Estate Group BuyBaader Bank
28.10.2024Instone Real Estate Group BuyBaader Bank
09.05.2024Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
17.03.2023Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2022Instone Real Estate Group HoldDeutsche Bank AG
12.08.2022Instone Real Estate Group HoldDeutsche Bank AG
30.05.2022Instone Real Estate Group NeutralCredit Suisse Group
20.05.2022Instone Real Estate Group HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.11.2022Instone Real Estate Group UnderweightBarclays Capital
10.11.2022Instone Real Estate Group UnderweightBarclays Capital
11.10.2022Instone Real Estate Group UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Instone Real Estate Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen