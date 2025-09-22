Vorstand investiert in Instone Real Estate Group-Aktien - die Kursreaktion

Aktien wechseln den Besitzer

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Instone Real Estate Group-Aktie aus.

Zu Insidertrades kam es am 19.09.2025 bei Instone Real Estate Group. Am 22.09.2025 wurde die Transaktion bekannt. Im Portfolio von Instone Real Estate Group-Vorstand Dreyfus, David kam es am 19.09.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1 Aktie zu 9,10 EUR hinzu. Die Instone Real Estate Group-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,11 EUR an der Tafel.

Bei der Instone Real Estate Group-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 9,10 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 500 Instone Real Estate Group-Aktien den Besitzer. Die Aktien von Instone Real Estate Group sind unterdessen 391,20 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 43.322.540 Aktien.

Bereits am 16.06.2025 wurde eine Insidertrade von Dreyfus, David ausgemacht. Dreyfus, David hatte sein Portfolio um 2.200 Anteile zu jeweils 9,04 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net