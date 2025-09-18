Insidertrade: Aumovio-Aktien zugekauft
Anleger sollten Aumovio nach einem Insidertrade im Blick behalten.
Werte in diesem Artikel
Am 18.09.2025 wurde bei Aumovio ein Insidertrade durchgeführt. Aumovio meldete den Insiderdeal am 22.09.2025. Sein Engagement in Aumovio ausgebaut, hat am 18.09.2025 Tarabbia, Jean-Francois, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.557 Aktien zu je 34,85 EUR. Die Aumovio-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 14,30 Prozent auf 40,00 EUR.
Die Aumovio-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 4,70 Prozent bei 37,52 EUR. Insgesamt wurden 5.122 Aumovio-Aktien gehandelt.
Vor der aktuellen Transaktion wurden Aumovio-Anteile zuletzt am 18.09.2025 von einer Führungskraft bewegt. Für jeweils 34,66 EUR stockte Prouza, Pavel Sonstige Führungsperson das Engagement um 1.746 Aumovio-Aktien auf.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Aumovio
Analysen zu Aumovio
|19.09.2025
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
