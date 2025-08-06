DAX24.326 +1,7%ESt505.341 +1,5%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.535 -0,1%Euro1,1671 +0,1%Öl67,16 +0,3%Gold3.378 +0,3%
Aufwärtstrend

Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte

07.08.25 11:48 Uhr
Siemens Energy-Aktie von Rekordquartal befeuert: So könnte es für Anleger nun weitergehen | finanzen.net

Siemens Energy hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen neuen Auftragsrekord verzeichnet. Anleger lassen die Aktie daraufhin zeitweise wieder über die 100-Euro-Marke klettern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
98,86 EUR 0,14 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Auftragseingang explodiert befeuert durch Offshore-Großaufträge
• Prognose für 2025 wird angehoben
• Aktie zeitweise wieder über 100-Euro-Marke

Siemens Energy durchbricht im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 alle bisherigen Rekordmarken beim Auftragseingang. Der Konzern verzeichnete einen massiven Anstieg des Auftragsvolumens um 64,6 Prozent auf 16,6 Milliarden Euro. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch zwei Großaufträge im Offshore-Bereich der Tochtergesellschaft Siemens Gamesa in der Ostsee angetrieben. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im Umsatz wider, der um 13,5 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro zulegte.

Die finanzielle Transformation des Energietechnikkonzerns ist beeindruckend: Nach einem Verlust von 102 Millionen Euro im Vorjahresquartal verzeichnet Siemens Energy nun einen Nettogewinn von 697 Millionen Euro. Der Gewinn vor Sondereffekten stieg auf 497 Millionen Euro (Vorjahr: 49 Millionen Euro), was einer EBIT-Marge von 5,1 Prozent entspricht. Diese Zahlen markieren einen entscheidenden Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte und zeigen, dass die Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre Früchte tragen.

Besonders positiv wurde von Analysten gemäß dpa-AFX der überraschend starke Auftragseingang der Tochtergesellschaft Siemens Gamesa Renewable Energy hervorgehoben: Laut dem Investmenthaus Oddo BHF lag dieser mit rund 4,9 Milliarden Euro etwa doppelt so hoch wie die Markterwartung von gut 2,4 Milliarden Euro. Zwei große Offshore-Projekte seien für diese positive Überraschung verantwortlich gewesen.

Aktionäre können aufatmen: Dividende kehrt zurück

Eine besonders erfreuliche Nachricht für Anleger: Die Dividende soll nun früher als geplant an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dies wurde bereits am 30. Juli vom Unternehmen mittgeilt. Christian Bruch, Präsident and CEO der Siemens Energy AG betont in der Pressemitteilung zu den jüngsten Quartalszahlen jedoch erneut: "Mit der Entscheidung, das Dividendenverbot nach unserem vorzeitigen Ausstieg aus der staatlichen Bund-Back-Garantie aufzuheben, sind wir nun in der Lage, unseren Aktionären früher als erwartet eine Dividende zu zahlen. Dies sind wichtige Erfolge, und unser Fokus liegt weiterhin auf profitablem Wachstum durch anhaltende Exzellenz bei der Projektausführung."

Prognose für 2025 angehoben

Angesichts der starken Quartalszahlen und des robusten Auftragsbestands hebt Siemens Energy seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 auf das obere Ende der Erwartungen an. Das Management signalisiert damit großes Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung. Die anhaltend starke Nachfrage, insbesondere aus den USA, lässt auf eine Fortsetzung des positiven Trends in den kommenden Quartalen hoffen.

So reagiert die Siemens Energy-Aktie auf die positiven Neuigkeiten

Die Aktien von Siemens Energy haben am Mittwoch zunächst deutlich auf die Geschäftszahlen des Energietechnikkonzerns reagiert und kräftig zugelegt. Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen, die den Kurs ins Minus drückten, schloss das Papier letztlich mit einem Plus von 1,04 Prozent bei 98,66 Euro im XETRA-Handel. Angesichts einer Kursverdopplung seit Jahresbeginn - nach einem Anstieg von über 300 Prozent im Vorjahr - nutzen Anleger derzeit vermehrt die Gelegenheit zur Gewinnrealisierung. Am Donnerstag geht es jedoch erneut aufwärts: Zeitweise überschreitet der Kurs die 100-Euro-Marke und liegt zuletzt 0,69 Prozent im Plus bei 99,34 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

