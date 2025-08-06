DAX24.289 +1,5%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1679 +0,2%Öl67,23 +0,4%Gold3.377 +0,3%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Schwache Nachfrage

SUSS-Aktie kaum bewegt: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt

07.08.25 11:06 Uhr
SUSS-Aktie kaum bewegt: SUSS MicroTec spürt Investitionszurückhaltung - Prognosesenkung belastet | finanzen.net

Der Halbleiterzulieferer Suss kämpft weiter mit einer schwachen Nachfrage. Der Auftragseingang ging im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
31,30 EUR -0,56 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Nach zwei ausgesprochen starken Jahren beim Auftragseingang halten sich unsere Kunden aktuell angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen und der Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen mit Bestellungen zurück", sagte SUSS MicroTec-Chef Burkhardt Frick am Donnerstag bei der Vorlage der detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal.

"Viele Kunden platzieren Aufträge später und bestellen andere Lösungen als noch in der Hochphase der ersten KI-Welle, als die Nachfrage nach unseren temporären Bondern und Debondern besonders hoch war." In den drei Monaten bis Ende Juni sammelte SUSS neue Aufträge im Wert von knapp 79 Millionen Euro ein und damit 16 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit ging der Auftragseingang im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 167 Millionen Euro zurück.

SUSS hatte bereits am 29. Juli die wichtigsten Eckdaten für das vergangene Quartal vorgelegt und dabei auch die Prognose für Marge gesenkt. Das Umsatzziel wurde dagegen bestätigt. Der Aktienkurs brach nach der Prognosesenkung um mehr als ein Fünftel ein.

Am Donnerstag zeigt sich die SUSS-Aktie im XETRA-Handel zeitweise bei 31,50 Euro (-0,06 Prozent) kaum bewegt zum Vortag.

/zb/mis

GARCHING (dpa-AFX)

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen
