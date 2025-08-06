Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose
Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 vor allem von seiner Übernahme von Dutch Ophthalmic Research profitiert.
Allerdings bekam der Konzern Carl Zeiss Meditec im dritten Quartal Gegenwind von ungünstigen Währungseffekten und den US-Handelszöllen. Der Umsatz stieg in den neun Monaten im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Übernahme und Währungseffekte herausgerechnet, habe das Umsatzwachstum bei nur 1,1 Prozent gelegen.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) zog um 3,1 Prozent auf 175,4 Millionen Euro an. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Prognose. Bei einem moderaten Umsatzwachstum auch dank neuer Produkte soll das operative Ergebnis (Ebita) stabil bleiben bis leicht ansteigen.
Carl Zeiss Meditec-Aktie knickt ein - JPMorgan: Zahlen enttäuschen
Die Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec vermiesen den Anlegern am Donnerstag die Stimmung. Im XETRA-Handel fallen die Papiere zeitweise um 12,95 Prozent auf 41,68 Euro.
Das Medizintechnik-Unternehmen steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres - die Übernahme von Dutch Ophthalmic Research und Währungseffekte herausgerechnet - um lediglich 1,1 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebita) zog um 3,1 Prozent an. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2024/25 wurden bestätigt.
Carl Zeiss habe ergebnisseitig die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal verfehlt, bemerkte JPMorgan-Analyst Anchal Verma in einer ersten Reaktion. Er sieht nun Risiken für den Jahresausblick der Jenaer.
/mne/mis
JENA (dpa-AFX)
