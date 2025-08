Bezahlen mit Kryptowährungen

Mit dem neuen PayPal-Feature "Bezahlen mit Kryptowährungen" könnten Händler weltweit Transaktionskosten um bis zu 90 Prozent senken. Das steckt dahinter.

Werte in diesem Artikel

• Neues PayPal-Feature: "Bezahlen mit Kryptowährungen"

• Bis zu 90 Prozent niedrigere Transaktionskosten

• Unterstützung von über 100 Kryptowährungen und Wallets



PayPal läutet eine neue Ära des digitalen Zahlungsverkehrs ein. Mit dem Feature "Bezahlen mit Kryptowährungen" will der US-Zahlungsdienstleister grenzüberschreitende Transaktionen vereinfachen, die Kosten drastisch senken und den weltweiten Krypto-Handel in den Mainstream holen. Das geht aus einer Pressemeldung vom 28. Juli 2025 hervor. US-Händler sollen das neue Feature in den kommenden Wochen nutzen können.