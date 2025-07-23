Ausblick: Pinterest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Pinterest in Aussicht.
Pinterest lässt sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pinterest die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 25 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,354 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pinterest 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 33 Analysten einen Zuwachs von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 974,9 Millionen USD gegenüber 853,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, gegenüber 2,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
