Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit Gewinnen erwartet

Der DAX dürfte am Donnerstag erneut den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. In vorbörslichen Indikationen steht er zeitweise um 0,48 Prozent höher bei 24.039,75 Punkten.

2. Börsen in Fernost fester

Die wichtigsten Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag weiter nach oben. In Tokio weist der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit ein Plus von 0,58 Prozent auf 41.033 Punkte aus. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,15 Prozent höher bei 3.640 Zählern. In Hongkong legt der Hang Seng währenddessen um 0,57 Prozent auf 25.053 Einheiten zu.

3. Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

US-Präsident Donald Trump hat mit Zöllen von 100 Prozent auf Chip-Importe in die USA gedroht - und gleich einen Weg aufgezeigt, wie man sie umgehen kann. Zur Nachricht

4. Rheinmetall setzt mehr um - Marge dennoch tiefer

Rheinmetall hat angesichts der hohen Nachfrage nach Wehrtechnik im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt, allerdings war der Konzern nicht so profitabel wie im Vorjahr. Zur Nachricht

5. Pinterest, SoundHound AI, D-Wave Quantum, Peloton & Co. mit Bilanzen

Am US-Markt stehen unter anderem Pinterest, SoundHound AI, D-Wave Quantum und Peloton unter Beobachtung. Was Analysten erwarten

6. Siemens bleibt auf Wachstumskurs

Der Technologiekonzern Siemens ist im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) weiter gewachsen. So stiegen die Erlöse um drei Prozent auf knapp 19,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Zur Nachricht

7. Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump

Der iPhone-Hersteller Apple erhöht unter Druck durch die Politik von US-Präsident Donald Trump die Zusage für Investitionen in den USA um 100 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

8. Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick

Die Allianz hat im zweiten Quartal operativ deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Der Konzern profitierte dabei insbesondere von seinem Schaden-Unfall-Geschäft. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Europas größter Versicherer. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise legen am Donnerstag leicht zu. Ein Barrel der Rohölsorte Brent kostet am Morgen zeitweise 67,35 US-Dollar und damit rund 0,40 US-Doller mehr als am Vortag.

10. Euro etwas höher

Der Euro hat am Donnerstagmorgen gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert gewonnen. Zeitweise kostet ein Euro 1,1671 US-Dollar - nach 1,1664 US-Dollar am Vorabend.