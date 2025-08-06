DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin97.961 -0,7%Euro1,1670 +0,1%Öl67,34 +0,6%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: Asiens Börsen fester -- IonQ bleibt tief in der Verlustzone -- Apple erhöht US-Investitionen
Top News
freenet-Aktie in Rot: freenet bestätigt Prognose freenet-Aktie in Rot: freenet bestätigt Prognose
Franchises statt Fritten: So verdient McDonald's wirklich sein Geld - und was es mit der Aktie zu tun hat Franchises statt Fritten: So verdient McDonald's wirklich sein Geld - und was es mit der Aktie zu tun hat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Ãœbersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zweites Quartal

Allianz-Aktie: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick

07.08.25 07:18 Uhr
Allianz-Aktie: Allianz glänzt im zweiten Quartal - Gewinn schießt deutlich nach oben - Ausblick bestätigt | finanzen.net

Die Allianz hat im zweiten Quartal operativ deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
352,00 EUR 4,70 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der DAX-Konzern profitierte dabei insbesondere von seinem Schaden-Unfall-Geschäft. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Europas größter Versicherer.

Wer­bung

Der operative Gewinn stieg um 12 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens mit 4,27 Milliarden gerechnet. Allein das Schaden-Unfall-Geschäft steigerte den Gewinn um knapp ein Fünftel. Der Nettogewinn stieg um 13 Prozent auf 2,84 Milliarden Euro. Bereinigt legte er um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro zu.

Im laufenden Jahr rechnet die Allianz SE weiterhin mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 16,0 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Der Analystenkonsens steht bereits bei gut 17 Milliarden Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.2025Allianz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.07.2025Allianz NeutralUBS AG
02.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.06.2025Allianz HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen