Allianz-Aktie: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick
Die Allianz hat im zweiten Quartal operativ deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen.
Der DAX-Konzern profitierte dabei insbesondere von seinem Schaden-Unfall-Geschäft. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Europas größter Versicherer.
Der operative Gewinn stieg um 12 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens mit 4,27 Milliarden gerechnet. Allein das Schaden-Unfall-Geschäft steigerte den Gewinn um knapp ein Fünftel. Der Nettogewinn stieg um 13 Prozent auf 2,84 Milliarden Euro. Bereinigt legte er um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro zu.
Im laufenden Jahr rechnet die Allianz SE weiterhin mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 16,0 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Der Analystenkonsens steht bereits bei gut 17 Milliarden Euro.
