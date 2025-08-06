DAX23.941 +0,1%ESt505.278 +0,3%Top 10 Crypto15,49 +0,6%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Wachstumskurs

Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an

07.08.25 09:42 Uhr
Deutsche Telekom-Aktie dennoch leichter: Überraschung bei der Telekom - Jahresziele erneut nach oben korrigiert! | finanzen.net

Die Deutsche Telekom ist auf Wachstumskurs geblieben und hat ihre Jahresprognose für das bereinigte EBITDA AL und den Free Cashflow AL zum zweiten Mal leicht angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,85 EUR -1,49 EUR -4,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das bereinigte EBITDA AL sieht der Bonner Konzern nun bei mehr als 45 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose auf rund 45,0 (Vorjahr 43,0) Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL soll nun mehr als 20 Milliarden nach bislang in Aussicht gestellten rund 20,0 (19,2) Milliarden Euro erreichen. Die Prognose, die eine Weitergabe der entsprechenden Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US darstellt, basiert auf konstanten Wechselkursen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hat unverändert Bestand: Es soll 2025 weiterhin rund 2,00 Euro betragen.

Wer­bung

Für die Monate April bis Juni wies der DAX-Konzern ein Umsatzwachstum von 1 Prozent auf rund 28,7 Milliarden Euro aus. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, betrug das Wachstum 4,0 Prozent. Analysten hatten im Mittel mit 28,6 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Auf dem Heimatmarkt, wo der Umsatz zuletzt zwei Quartale in Folge rückläufig war, ging der Umsatz um 1,3 Prozent zurück. Dieser Rückgang resultiert den Angaben zufolge vor allem aus einem geringeren Geschäft mit mobilen Endgeräten. Die margenträchtigen Service-Umsätze legten im Deutschland-Geschäft dagegen organisch um 1,1 Prozent zu.

Das bereinigte EBITDA AL legte auf Konzernebene um 1,7 Prozent auf 11 Milliarden Euro zu. Analysten hatten der Telekom hier im Mittel 10,95 Milliarden Euro zugetraut. Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 1,1 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Hier hatte die Konsensschätzung auf 2,42 Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL verringerte sich um 6,7 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Analysten hatten den Cashflow im Mittel auf 4,74 Milliarden Euro veranschlagt. Diese Kennziffer schwankt in der Quartalsbetrachtung oft stark.

Deutsche Telekom unter schwächsten DAX-Werten

Die Aktien der Deutschen Telekom sind am Donnerstag nach den Quartalszahlen abgestraft worden. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 5,01 Prozent tiefer bei 29,74 Euro und findet sich zeitweise auf dem niedrigsten Niveau seit dem starken Rückgang Anfang April wieder. Sie waren einer der schwächsten Werte im Leitindex DAX.

Wer­bung

Analyst Akhil Dattani von der Bank JPMorgan schrieb mit Blick auf die Geschäftszahlen von einer gewissen Schwäche auf dem Heimatmarkt. Das könne Fragen aufwerfen und auf die Stimmung drücken. Ohne die auf dem US-Markt erzielten Umsätze lägen die Erlöse um ein halbes Prozent unter der Erwartung, belastet von den Absatzregionen Deutschland und Europa.

Auch Polo Tang von der Bank UBS schrieb von "zwei kleineren negativen Effekten in Deutschland". So liege hier der operative Gewinn (Ebitda) um ein Prozent unter der Konsensschätzung. Auch die Entwicklung der Breitbandanschlüsse sei schwächer ausgefallen als angenommen.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 5,01 Prozent tiefer bei 29,74 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX

