Geldpolitik

Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig

07.08.25 13:17 Uhr
Leitzins in Großbritannien fällt - doch das gab es bei der Abstimmung bislang noch nie | finanzen.net

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet gelockert.

Wie die BoE mitteilte, beschloss der geldpolitische Rat eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Allerdings fiel das Votum des Ausschusses uneinheitlich aus: Fünf Mitglieder stimmten für eine Senkung um 25 Basispunkte, vier für einen unveränderten Leitzins. Zudem mussten erstmals in der Geschichte der BoE zwei Abstimmungen durchgeführt werden.

DOW JONES

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Alex Yeung / Shutterstock.com