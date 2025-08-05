Geldpolitik

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet gelockert.

Wie die BoE mitteilte, beschloss der geldpolitische Rat eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Allerdings fiel das Votum des Ausschusses uneinheitlich aus: Fünf Mitglieder stimmten für eine Senkung um 25 Basispunkte, vier für einen unveränderten Leitzins. Zudem mussten erstmals in der Geschichte der BoE zwei Abstimmungen durchgeführt werden.

DOW JONES