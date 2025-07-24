Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Am Freitag wird Cannabis-Konzern Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren.
Werte in diesem Artikel
Canopy Growth wird am 08.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2025 - vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,230 CAD. Dies würde einen Gewinn von 85,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Canopy Growth -1,600 CAD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 64,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 66,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,815 CAD, gegenüber -5,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 271,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 269,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Canopy Growth News
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
Analysen zu Canopy Growth Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2019
|Canopy Growth Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Canopy Growth Neutral
|Seaport Global Securities
|25.09.2018
|Canopy Growth Buy
|The Benchmark Company
|06.10.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Buy
|Ferris Baker Watts
|16.05.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong Buy
|Matrix Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2019
|Canopy Growth Buy
|Seaport Global Securities
|25.09.2018
|Canopy Growth Buy
|The Benchmark Company
|06.10.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Buy
|Ferris Baker Watts
|16.05.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong Buy
|Matrix Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.02.2019
|Canopy Growth Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Canopy Growth Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen