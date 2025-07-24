DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin97.961 -0,7%Euro1,1670 +0,1%Öl67,37 +0,6%Gold3.379 +0,3%
Bilanz voraus

Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

07.08.25 07:04 Uhr
Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Am Freitag wird Cannabis-Konzern Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Canopy Growth Corp
0,90 EUR -0,03 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Canopy Growth wird am 08.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2025 - vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,230 CAD. Dies würde einen Gewinn von 85,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Canopy Growth -1,600 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 64,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 66,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,815 CAD, gegenüber -5,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 271,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 269,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Canopy Growth Corp

DatumMeistgelesen
Analysen zu Canopy Growth Corp

DatumRatingAnalyst
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
DatumRatingAnalyst
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
