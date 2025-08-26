DAX23.946 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.470 -0,4%Nas21.474 -1,1%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,18 -0,1%Gold3.438 +0,6%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Kurs der Canopy Growth

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth fällt am Nachmittag

29.08.25 16:10 Uhr
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie verlor zuletzt in der TSX-Sitzung 4,7 Prozent auf 2,46 CAD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 2,46 CAD. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,40 CAD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,48 CAD. Zuletzt wechselten 959.283 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,05 CAD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2024 erreicht. 227,24 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,09 CAD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 08.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 CAD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 72,13 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 66,21 Mio. CAD umgesetzt.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,641 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Canopy Growth Corp

Analysen zu Canopy Growth Corp

DatumRatingAnalyst
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
