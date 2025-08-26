Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie verlor zuletzt in der TSX-Sitzung 4,7 Prozent auf 2,46 CAD.
Um 15:52 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 2,46 CAD. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,40 CAD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,48 CAD. Zuletzt wechselten 959.283 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,05 CAD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2024 erreicht. 227,24 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,09 CAD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 08.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 CAD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 72,13 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 66,21 Mio. CAD umgesetzt.
Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,641 CAD je Canopy Growth-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
26.08.2019
Canopy Growth Buy
Seaport Global Securities
21.02.2019
Canopy Growth Neutral
Seaport Global Securities
25.09.2018
Canopy Growth Buy
The Benchmark Company
|06.10.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Buy
|Ferris Baker Watts
|16.05.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong Buy
|Matrix Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2019
|Canopy Growth Buy
|Seaport Global Securities
|25.09.2018
|Canopy Growth Buy
|The Benchmark Company
|06.10.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Buy
|Ferris Baker Watts
|16.05.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong Buy
|Matrix Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.02.2019
|Canopy Growth Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
