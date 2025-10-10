DAX24.617 ±0,0%Est505.630 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,83 -0,6%Gold3.992 +0,4%
EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Ergebnis liegt im dritten Quartal 2025 über Vorjahresniveau

10.10.25 10:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Grammer AG
6,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
GRAMMER AG: Ergebnis liegt im dritten Quartal 2025 über Vorjahresniveau

10.10.2025 / 10:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

GRAMMER AG: Ergebnis liegt im dritten Quartal 2025 über Vorjahresniveau

Ursensollen, 10. Oktober 2025 Die GRAMMER AG verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen im dritten Quartal 2025 eine über dem Vorjahresniveau liegende Ergebnisentwicklung. Bei einem Konzernumsatz von 433,2 Mio. EUR (Q3 2024: 472,9 Mio. EUR) konnte das operative EBIT auf 14,3 Mio. EUR (Q3 2024: 8,3 Mio. EUR) gesteigert werden. Die operative Umsatzrendite lag bei 3,3 %. Das operative EBIT wurde um positive Währungseffekte in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR (Q3 2024: -4,9 Mio. EUR) und Auflösungen von Restrukturierungsrückstellungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR bereinigt.

Die Ergebnisentwicklung im dritten Quartal ist vor allem auf Restrukturierungsmaßnahmen, das Top 10 Programm sowie die zeitnahen saisonalen Kapazitätsanpassungen zurückzuführen. Darüber hinaus ist der deutliche Anstieg im Vergleich zu Q3 2024 auch vor dem Hintergrund eines schwachen Vorjahresquartals zu sehen.

Angesichts der bisherigen Entwicklung bestätigt der Vorstand der GRAMMER AG die Gesamtjahresprognose für 2025, die einen Umsatz auf Vorjahresniveau in Höhe von etwa 1,9 Mrd. EUR und ein operatives EBIT von rund 60 Mio. EUR vorsieht.

Wer­bung

Der Ausblick der GRAMMER Gruppe hängt allerdings maßgeblich von der weiteren geopolitischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab. Potenzielle Risiken könnten sich aus Unsicherheiten in der Handelspolitik, wie beispielsweise der Einführung von Zöllen, ergeben.

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2025 wird wie vorgesehen am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.

Der Vorstand
GRAMMER AG

 

Kontakt:

GRAMMER Aktiengesellschaft
Katerina Koch
Tel.: 09621 66 2222
investor-relations@grammer.com

Wer­bung



Ende der Insiderinformation

10.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Telefon: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-31000
E-Mail: investor-relations@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2211244

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2211244  10.10.2025 CET/CEST

