EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Ergebnis liegt im dritten Quartal 2025 über Vorjahresniveau

10.10.2025

GRAMMER AG: Ergebnis liegt im dritten Quartal 2025 über Vorjahresniveau

Ursensollen, 10. Oktober 2025 – Die GRAMMER AG verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen im dritten Quartal 2025 eine über dem Vorjahresniveau liegende Ergebnisentwicklung. Bei einem Konzernumsatz von 433,2 Mio. EUR (Q3 2024: 472,9 Mio. EUR) konnte das operative EBIT auf 14,3 Mio. EUR (Q3 2024: 8,3 Mio. EUR) gesteigert werden. Die operative Umsatzrendite lag bei 3,3 %. Das operative EBIT wurde um positive Währungseffekte in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR (Q3 2024: -4,9 Mio. EUR) und Auflösungen von Restrukturierungsrückstellungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR bereinigt.

Die Ergebnisentwicklung im dritten Quartal ist vor allem auf Restrukturierungsmaßnahmen, das Top 10 Programm sowie die zeitnahen saisonalen Kapazitätsanpassungen zurückzuführen. Darüber hinaus ist der deutliche Anstieg im Vergleich zu Q3 2024 auch vor dem Hintergrund eines schwachen Vorjahresquartals zu sehen.

Angesichts der bisherigen Entwicklung bestätigt der Vorstand der GRAMMER AG die Gesamtjahresprognose für 2025, die einen Umsatz auf Vorjahresniveau in Höhe von etwa 1,9 Mrd. EUR und ein operatives EBIT von rund 60 Mio. EUR vorsieht.

Der Ausblick der GRAMMER Gruppe hängt allerdings maßgeblich von der weiteren geopolitischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab. Potenzielle Risiken könnten sich aus Unsicherheiten in der Handelspolitik, wie beispielsweise der Einführung von Zöllen, ergeben.

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2025 wird wie vorgesehen am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.

