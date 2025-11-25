DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.514 -0,1%Euro1,1514 -0,1%Öl63,14 -0,4%Gold4.143 +0,2%
Spitzen der Koalition beim Arbeitgebertag

25.11.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mitten im Streit um das Rentenpaket werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) am Dienstag beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin erwartet. Weitere Redner sind unter anderem Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Zum Auftakt spricht Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger.

Dulger hat angesichts steigender Sozialabgaben wiederholt grundlegende Reformen der Sozialsysteme gefordert. Strukturelle Probleme gelten als ein Grund für die Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft.

Das Rentenpaket soll zum 1. Januar in Kraft treten. Es gibt darum aber noch Streit in der Koalition. Die Junge Gruppe der Unionsfraktion ist wegen hoher langfristiger Kosten dagegen - ohne sie hätte die Koalition keine sichere Mehrheit bei einer Parlamentsabstimmung. Die SPD wiederum lehnt Änderungen an dem Paket ab./hoe/DP/he