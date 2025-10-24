Aktien New York: Gewinne nach Inflationsdaten - Rekorde bei Dow/Nasdaq/S&P 500

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten haben die US-Leitindizes am Freitag weiter zugelegt und Bestmarken erreicht. Der Dow Jones Industrial erklomm im frühen Handel ein Rekordhoch bei 47.143 Punkten und stieg zuletzt um 0,8 Prozent auf 47.116 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den US-Leitindex ein Plus von rund zwei Prozent ab.

Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,8 Prozent auf 6.794 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es nach einem weiteren Bestwert zuletzt um 1,0 Prozent auf 25.340 Punkte aufwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochengewinn von gut zwei Prozent an.

Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten stiegen im September moderater als erwartet. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, schwächte sich überraschend etwas ab./edh/he