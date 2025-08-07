Warburg Research bescheinigt Hold für Rheinmetall-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

Warburg Research hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 1550 auf 1740 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien "wenig inspirierend" ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory des Rüstungskonzerns bleibe intakt, aber die Bewertung spreche nur für ein neutrales Votum. Im höheren Kursziel berücksichtigte er höhere mittel- bis langfristige Wachstumsannahmen infolge der neuen Nato-Ziele.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Rheinmetall konnte um 10:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 1.696,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 2,59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 95.006 Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 177,3 Prozent nach oben. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

