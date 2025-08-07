DAX24.144 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.176 -0,4%Euro1,1642 -0,2%Öl66,61 +0,3%Gold3.397 ±-0,0%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktuelle Analyse im Blick

Warburg Research bescheinigt Hold für Rheinmetall-Aktie

08.08.25 10:58 Uhr
Warburg Research bescheinigt Hold für Rheinmetall-Aktie | finanzen.net

Warburg Research hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.700,50 EUR 45,50 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 1550 auf 1740 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien "wenig inspirierend" ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory des Rüstungskonzerns bleibe intakt, aber die Bewertung spreche nur für ein neutrales Votum. Im höheren Kursziel berücksichtigte er höhere mittel- bis langfristige Wachstumsannahmen infolge der neuen Nato-Ziele.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Rheinmetall konnte um 10:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 1.696,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 2,59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 95.006 Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 177,3 Prozent nach oben. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
10:51Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
