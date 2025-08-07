DAX24.114 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Schwieriges Umfeld

RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang

08.08.25 09:26 Uhr

08.08.25 09:26 Uhr
RTL-Aktie dennoch höher: RTL verzeichnet Umsatz- und Gewinnrückgang

Das schwache Werbeumfeld hat der RTL Group hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Bertelsmann-Tochter.

Der Umsatz sank um 3,2 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro. Organisch betrug der Rückgang 5,1 Prozent. Die gesamten Werbeeinnahmen sanken auf 1,4 Milliarden Euro von 1,44 Milliarden. Höhere Einnahmen aus Digitalwerbung konnten den Rückgang der TV-Werbeerlöse auf 1,02 Milliarden Euro von 1,09 Milliarden nicht ausgleichen.

Bei der Produktionstochter Fremantle sank der Umsatz um 5,4 Prozent auf 905 Millionen Euro. Der Streaming-Umsatz legte dagegen um 27 Prozent auf 235 Millionen Euro zu, unter anderem wegen steigender Kundenzahlen und höherer Preise.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) ging auf 160 Millionen Euro von 172 Millionen zurück. Unter dem Strich verdiente RTL 59 Millionen Euro nach 173 Millionen im Vorjahr. Der starke Rückgang ist vor allem auf Einmaleffekte im Vergleichszeitraum zurückzuführen.

Für das laufende Jahr stellt RTL nach wie vor einen Umsatzanstieg auf 6,45 Milliarden Euro von 6,25 Milliarden Euro im Vorjahr in Aussicht. Das bereinigte EBITA soll auf 780 Millionen Euro von 721 Millionen zulegen.

Im Streaming-Geschäft ist der Breakeven weiterhin für 2026 geplant. Im laufenden Jahr werden Anlaufverluste von 80 Millionen Euro nach 137 Millionen Euro im Vorjahr erwartet.

Die RTL-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,61 Prozent höher bei 34,70 Euro.

DOW JONES

