'Wiwo'/Werbeflaute: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland
Werte in diesem Artikel
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group (RTL) plant laut einem Bericht in einem schwierigen Werbemarkt einen umfangreichen Stellenabbau in Deutschland. Der MDax-Konzern wolle hierzulande zwischen 800 und 1.000 Beschäftigte abbauen; betroffen sei die gesamte hiesige Sendergruppe, schrieb die "Wirtschaftswoche" am Montag. Ein Sozialplan sei mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Die Belegschaft solle am Dienstag informiert werden. Laut Unternehmensangaben beschäftigt RTL Deutschland rund 7.500 Mitarbeiter. Eine Sprecherin wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren.
Erst Mitte November war das Management der RTL Group vorsichtiger für 2025 geworden: Die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn (Ebita) wurden gesenkt. So hatte das Unternehmen auch im dritten Quartal die anhaltende TV-Werbeflaute und fehlende Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen./mis/nas
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen