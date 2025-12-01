DAX23.597 -1,0%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,26 -9,6%Nas23.307 -0,3%Bitcoin73.435 -5,8%Euro1,1625 +0,3%Öl63,07 -0,2%Gold4.238 +0,5%
'Wiwo'/Werbeflaute: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland

01.12.25 17:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,95 EUR -0,05 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group (RTL) plant laut einem Bericht in einem schwierigen Werbemarkt einen umfangreichen Stellenabbau in Deutschland. Der MDax-Konzern wolle hierzulande zwischen 800 und 1.000 Beschäftigte abbauen; betroffen sei die gesamte hiesige Sendergruppe, schrieb die "Wirtschaftswoche" am Montag. Ein Sozialplan sei mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Die Belegschaft solle am Dienstag informiert werden. Laut Unternehmensangaben beschäftigt RTL Deutschland rund 7.500 Mitarbeiter. Eine Sprecherin wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren.

Wer­bung

Erst Mitte November war das Management der RTL Group vorsichtiger für 2025 geworden: Die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn (Ebita) wurden gesenkt. So hatte das Unternehmen auch im dritten Quartal die anhaltende TV-Werbeflaute und fehlende Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen./mis/nas

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
