Im Aufwind

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

08.08.25 15:49 Uhr

Am Freitag geraten die Aktien von Expedia in den Fokus der Anleger.

Mit Blick auf Einzelaktien im US-Handel prägen Papiere aus der Tech- und Internetbranche das Geschehen. Expedia-Aktien schnellten an der NASDAQ kurz nach Handelsbeginn um 13,53 Prozent nach oben auf 213,00 US-Dollar und erreichten damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Im weiteren Verlauf schrumpft der Gewinn jedoch zusammen und das Papier zeigt sich zeitweise noch 3,52 rozent höher bei 194,21 US-Dollar. Der Online-Reisedienstleister hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten und die Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Das treibt auch die Aktien von TripAdvisor zeitweise um 15,11 Prozent nach oben auf 18,54 US-Dollar. NEW YORK (dpa-AFX)

