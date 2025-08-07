Buy für Beiersdorf-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Investment-Tipp

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Beiersdorf-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach Halbjahreszahlen von 145 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Olivier Nicolai bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie neben den Resultaten auch aktuelle Branchentrends, Währungsbewegungen und den gekürzten Ausblick des Konsumgüterkonzerns in sein Modell ein. Auf bereinigter Basis fallen seine Gewinnschätzungen je Aktie in den Jahren bis 2027 um bis zu 3,5 Prozent. Im zweiten Halbjahr werde allerdings Besserung erwartet, betonte der Experte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 13:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 100,50 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 34,33 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 133.962 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2025 büßte die Aktie um 18,3 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 26.02.2026 terminiert.

