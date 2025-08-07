Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet
RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 572 Euro belassen. Das zweite Quartal habe den zuvor vorgestellten, positiv ausgefallenen Eckdaten entsprochen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies noch darauf, dass die Aktie im Vorfeld der Zahlen stark abgeschnitten habe, was auch mit einer Sektorrotation zu tun habe.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 10:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,5 Prozent auf 562,40 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 1,71 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 331.507 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 16,6 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.08.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

