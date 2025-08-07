DAX24.200 ±0,0%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,02 +1,2%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.149 -0,5%Euro1,1647 -0,2%Öl66,73 +0,5%Gold3.389 -0,2%
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie

08.08.25 14:07 Uhr

08.08.25 14:07 Uhr
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie | finanzen.net

Goldman Sachs Group Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Infineon-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Bei Infineon erwartet er nur begrenzte Auswirkungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 13:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 34,89 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 33,30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 637.861 Infineon-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 12,1 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
14:06Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14:06Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

