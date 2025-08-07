Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nach den zuvor bekannten Eckdaten hätten Details und die zukünftigen Gewinntreiber im Fokus gestanden, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick falle das reduzierte Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr auf. Er fürchtet daher Gewinnmitnahmen nach der Aktienrally, bleibt aber insgesamt positiv für die Aktie gestimmt. Der Investorentag im Dezember könne weitere Impulse setzen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:42 Uhr 7,5 Prozent auf 562,40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 15,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 331.507 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 16,6 Prozent zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.08.2025 erwartet.
