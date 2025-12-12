DAX24.361 +0,3%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 +2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.938 +0,2%Euro1,1727 -0,1%Öl61,20 -0,6%Gold4.328 +1,1%
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Munich Re auf 587 Euro - 'Neutral'

12.12.25 11:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
562,20 EUR 2,20 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 576 auf 587 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die Erkenntnisse vom Kapitalmarkttag der Münchner an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
10:06Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:41Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:06Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:41Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

