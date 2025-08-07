Henkel vz-Analyse: Henkel vz-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Buy-Einstufung

Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes hat sich das Henkel vz-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Umsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das Wachstum aus eigener Kraft liege in etwa im Rahmen der Markterwartung, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Entscheidend sei, dass sich der Rückgang im Verbrauchergeschäft deutlich abgeschwächt habe.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:17 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 69,32 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 15,41 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.235 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 verlor die Aktie um 15,7 Prozent. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzkennzahlen wird am 06.11.2025 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET





