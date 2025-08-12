Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 15: Shell
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Zur Analyse
Platz 14: RENK
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RENK von 60 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 13: Novartis
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Zur Analyse
Platz 12: Infineon
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 11: BioNTech
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BioNTech nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 10: Scout24
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: Zalando
Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Zahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 8: QIAGEN
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für QIAGEN nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 7: Disney
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Disney auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 6: Deutsche Telekom
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 5: Bayer
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 4: Allianz
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 388 auf 414 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 3: DEUTZ
Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für DEUTZ nach Zahlen von 10,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Bechtle
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 1: Rheinmetall
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Zur Analyse
