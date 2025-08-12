DAX24.152 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,14 +2,0%Dow44.112 +0,3%Nas21.358 +0,5%Bitcoin100.302 -0,3%Euro1,1649 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.400 +0,1%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kaufempfehlungen KW 32

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

08.08.25 14:51 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 25/32: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: Shell

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Semmick Photo / Shutterstock.com

Platz 14: RENK

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RENK von 60 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 13: Novartis

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com

Platz 12: Infineon

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 11: BioNTech

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BioNTech nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

Platz 10: Scout24

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Scout24

Platz 9: Zalando

Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Zahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 8: QIAGEN

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für QIAGEN nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 7: Disney

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Disney auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Alexandre Tziripouloff / Shutterstock.com

Platz 6: Deutsche Telekom

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 5: Bayer

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bayer AG

Platz 4: Allianz

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 388 auf 414 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Platz 3: DEUTZ

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für DEUTZ nach Zahlen von 10,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

Platz 2: Bechtle

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bechtle AG

Platz 1: Rheinmetall

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Lightspring / Shutterstock.com