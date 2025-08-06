Bechtle Aktie
Marktkap. 4,42 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe es im zweiten Quartal bei dem IT-Dienstleister Anzeichen einer Verbesserung gegeben, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückgang des Vorsteuergewinns sei geringer ausgefallen als im Auftaktquartal./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,78 €
|Abst. Kursziel*:
19,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,97%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
