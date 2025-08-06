Warburg Research

Bechtle Buy

10:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe es im zweiten Quartal bei dem IT-Dienstleister Anzeichen einer Verbesserung gegeben, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückgang des Vorsteuergewinns sei geringer ausgefallen als im Auftaktquartal./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG