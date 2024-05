Schwieriges Branchenumfeld

Continental hat im ersten Quartal angesichts eines schwierigeren Branchenumfeldes unter dem Strich einen Verlust eingefahren.

Werte in diesem Artikel

Wie der im DAX notierte Autozulieferer Continental mitteilte, liegt der Fehlbetrag in den drei Monaten bei 53 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 382 Millionen Euro verdient. "Das erste Quartal wird in diesem Jahr unser schwächstes sein. Im Laufe des Jahres werden wir uns in den drei Unternehmensbereichen Automotive, Tires und Contitech verbessern", sagte CEO Nikolai Setzer laut Mitteilung. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern aus Hannover.

Die bereits Mitte April vorläufig veröffentlichten Eckdaten für das erste Quartal bekräftigte Conti. So sank der Konzernumsatz auf knapp 9,8 Milliarden von 10,3 Milliarden Euro. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf verzögerte Produktanläufe, steigende Kosten und eine schwächere Entwicklung in Europa. Die bereinigte operative Rendite sackte den weiteren Angaben zufolge auf rund 2,0 Prozent nach noch 5,6 Prozent im Vorjahr ab.

Im Gesamtjahr soll der Umsatz wie geplant zwischen rund 41,0 Milliarden bis 44,0 (Vorjahr: 41,4) Milliarden Euro liegen. Die bereinigte EBIT-Marge erwartet Conti zwischen rund 6,0 bis 7,0 (6,1) Prozent.

Für Aktien von Continental geht es am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise um 1,26 Prozent nach unten auf 62,84 Euro.

DJG/kla/brb

FRANKFURT (Dow Jones)