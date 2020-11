Software AG-Aktie springt vorbörslich an: Software AG erhöht Prognose für Auftragseingang 2020

Im Geschäftsbereich DBP (exkl. Cloud & IoT) rechnen die Darmstädter nun mit einem Auftragseingang (Bookings) in einem Korridor von 3 bis 10 Prozent (zuvor 0 bis 10 Prozent). Bei DBP Cloud & IoT sieht die Gesellschaft nun ein Wachstum beim Auftragseingang von 30 bis 50 Prozent (zuvor 20 bis 40 Prozent). Für den Bereich mit der angestammten Datenbanksoftware (A&N) rechnet die Software AG nun mit einem Plus von 5 bis 15 Prozent, nachdem zuvor noch eine Spanne von minus 3 bis plus 3 Prozent genannt wurde. Der Ausblick für die Non-IFRS-EBITA-Marge von 20 bis 22 Prozent bleibt unverändert.

Die Software AG will eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 abgeben, sobald die Zahlen für das vierte Quartal vorliegen.

Software AG vorbörslich kräftig angetrieben von Auftragsprognose

Die Aktien der Software AG profitieren am Mittwoch nach der Zahlenvorlage von einem optimistischen Ausblick. Die Papiere der Darmstädter Softwareschmiede rückten auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 6,62 Prozent auf 35,44 Euro vor. Als Treiber gilt vor allem eine erhöhte Prognose für den Auftragseingang 2020.

Händler sahen die Nachricht in ersten Reaktionen positiv, wenn sie auch nicht komplett überraschend komme. Laut Analyst Knut Woller von der Baader Bank untermauert die Prognose gemeinsam mit den Mittelfristzielen den guten operativen Schwung und die erfolgreiche Neuorientierung im Geschäftsmodell des Unternehmens. Die ebenfalls vermeldeten Zahlen zum dritten Quartal sind laut Woller im Rahmen oder etwas besser als zuvor angedeutet ausgefallen.

(Dow Jones / dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Software AG