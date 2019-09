Kein Comeback für Value-Investing - Wirtschaftswachstum verbessert sich aber

• Sorgen vor einer Rezession seien überzogen• Verschiebung von defensiven zu zyklischen Werten• Experten empfehlen wachstumsorientierte Unternehmen

Michael Brush erklärte bei MarketWatch, er erachte die Sorgen um eine Rezession im August schon als überzogen. Insider hätten sich bereits zu diesem Zeitpunkt mit Aktien aus konjunktursensibleren Sektoren eingedeckt und im September, als auch die Wirtschaftsindikatoren erneut auflebten, wechselten viele Investoren zurück zu zyklischen Werten, wie Banken-, Industrie- oder Energiewerten. Einige Anleger gingen davon aus, dass das Value-Investing ein Comeback erleben würde, da die zyklischen Werte, die im September ein Comeback feierten, alle günstig waren. Doch nicht alle Werte, die günstig waren, feierten auch ein Comeback. "Es war keine Verschiebung von Wachstum zu Wert, eher eine Verschiebung von defensiven zu zyklischen", erklärt Jim Paulsen, Investment-Stratege bei Leuthold Group.

Positive Signale für Investoren

Laut Brush gebe es positive Signale für bullishe Investoren: Zum einen blieben Investoren weiter vorsichtig, da sie die Entwicklung falsch deuteten und nach wie vor Angst vor einer bevorstehenden Rezession hätten, was als gegensätzlicher bullisher Indikator diene. Zum anderen verbesserten sich die Wirtschaftsdaten, die auch die zyklischen Aktien im September so beflügelten. Der Citigroup U.S. Economic Surprise Index und der Global Economic Surprise Index konnten von einem sehr niedrigen Niveau deutlich steigen. Ersterer stieg von minus 70 auf plus 20, letzterer von minus 40 auf fast null.

Die wirtschaftliche Lage dürfte sich in Zukunft weiter verbessern und damit dürften auch die Sorgen vor einer herannahenden Rezession nachlassen. Damit würden Anleger vermutlich mehr Geld in den Markt fließen und die Aktien steigen lassen.

Diese Aktien empfehlen Experten aktuell

Experten erwarten, dass die US-Wirtschaft weiterwachsen wird, vor allem falls es positive Nachrichten vom US-chinesischen Handelsstreit geben sollte. Doch dieses Wachstum werde nicht ausreichen, um mit klassischen Value-Aktien viel zu verdienen.

John Traynor von People’s United Advisors rät zu Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial.

Charles Lemonides von Value Works zählt unter anderem QUALCOMM, Amgen, Gilead und Transocean zu seiner Liste wachstumsorientierter Unternehmen, die derzeit günstig sind, aber ein Comeback erleben könnten.

Todd Lowenstein von HighMark Capital Management setzt auf Wachstumsunternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die gerade verhältnismäßig günstig gehandelt werden. Dabei nennt er Citigroup, Boeing, United Parcel Service, eBay, Suncor Energy, Applied Materials und Analog Devices.

Steven DeSanctis von Jefferies empfiehlt in günstige, kleinere Unternehmen aus dem Russell 2000 Index zu investieren, statt in teurere aus dem Russell 1000. Kleinere Unternehmen weisen oft eine bessere Entwicklung aus, wenn das Wachstum wieder zunimmt.

Wer den Markt schlagen will, sollte also Brush zufolge derzeit nicht auf klassisches Value-Investing, auf das Börsenguru Warren Buffett schwört, setzen, sondern in zyklische Werte investieren.

