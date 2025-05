AUKTION/Aufstockungen von Bundesanleihen erlösen 2,131 Mrd EUR

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch über die Aufstockung zweier Bundesanleihen insgesamt 2,131 Milliarden Euro erlöst. Bei dem 2048 fällig werdenden Schuldpapier wurden laut Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Kurs und auf Nichtwettbewerbsbasis 16 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs befriedigt. Die Bundesfinanzagentur nahm hier Stücke im Umfang von 187 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes zu Marktpflegezwecken, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro einstellte. Die Transaktion war deutlich überzeichnet.

Wer­bung Wer­bung

Bei der Bundesanleihe mit einer Laufzeit bis 2054 wurden alle Offerten zum niedrigsten Kurs und auf Nichtwettbewerbsbasis 50 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs akzeptiert. Zum Zwecke der Marktpflege wurden Titel im Umfang von 182 Millonen Euro einbehalten, so dass das avisierte Platzierungsvolumen von 1 Milliarde Euro erreicht wurde.

Zu den Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen am 11. Oktober 2023 für die Titel mit Fälligkeit 2048 und am 12. Februar für die 2054 fällig werdenden Titel):

===

Emission 1,25%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2048

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,519 Mrd EUR

Wer­bung Wer­bung

Zuteilungsbetrag 1,313 Mrd EUR

Zeichnungsquote 4,2 (1,4)

Durchschnittsrend. 3,09% (2,89%)

Wertstellung 16. Mai 2025

Emission 2,50%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2054

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,853 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 818 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,3 (2,5)

Durchschnittsrend. 3,12% (2,70%)

Wertstellung 16. Mai 2025

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2025 06:15 ET (10:15 GMT)