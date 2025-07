Deutsche Anleihen: Kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen sind am Donnerstag mit wenig Bewegung in den Tag gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,04 Prozent auf 129,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Inflationsdaten aus Deutschland lieferten keine Impulse. Das Statistische Bundesamt bestätigte wie von Experten erwartet seine vorläufigen Berechnungen. Sinkende Energiepreise und weniger Teuerung bei Lebensmitteln: Mit 2,0 Prozent Inflation hat sich das Leben hierzulande im Juni so wenig verteuert wie zuletzt im Oktober 2024. Von Mai auf Juni des laufenden Jahres blieb das Niveau der Verbraucherpreise unverändert./jha/stk