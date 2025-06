Deutsche EuroShop AG begibt Green Bond mit einem Kupon von 4,50% p.a., Laufzeit bis Oktober 2030

Die Shopping­center-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat erfolg­reich ihren ersten Green Bond in einem Nenn­betrag von 500 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,3 Jahren bis Oktober 2030 und einen jährlichen Zinssatz von 4,50%. Die Emission stieß auf großes Investoren­interesse und war 7-fach überzeichnet, was die Attrakt­ivität der Deutsche EuroShop als Kredit­nehmer unter­streicht. Die Anleihe wird am 18. Juni 2025 begeben und am Euro MTF Markt der Luxem­burger Börse notiert werden.



Hans-Peter Kneip, Vorstand der Deutsche EuroShop, erklärte: „Die erfolgreiche Ausgabe unseres ersten Green Bonds zu attraktiven Konditionen ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung und Optimierung unserer Finanzierungsoptionen. Die Emission unterstreicht unser Engagement für nachhaltiges Wachstum und festigt unsere finanzielle Stabilität. Die starke Nachfrage nach unserer Anleihe bestätigt das hohe Vertrauen von Investoren in unsere strategische Ausrichtung.“



Der Nettoerlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter die Refinanzierung besicherter Verbindlichkeiten, die Zahlung von Dividenden sowie strategische Investitionen. Darüber hinaus verpflichtet sich die Deutsche EuroShop, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses zur Finanzierung oder Refinanzierung qualifizierter Projekte ("Eligible Green Projects") gemäß ihrem Green Finance Framework zu verwenden.



Im Vorfeld der Anleiheemission erhielt die Deutsche EuroShop von S&P Global Ratings ein langfristiges Emittentenrating von BB+ (stabil). Die neue Anleihe wird von S&P mit einem Rating von BBB- eingestuft, welches das starke Investment Grade Kreditprofil der Deutsche EuroShop reflektiert.



Die Transaktion wurde von J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und Rating Advisor, Deutsche Bank und J.P. Morgan als Joint ESG Structuring Coordinators, sowie Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan und LBBW als Joint Bookrunners geleitet.



Deutsche EuroShop – Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.



