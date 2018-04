Accentro Real Estate: Berliner Betongold

€uro am Sonntag

Die Kupons zeigen den Wandel des Zinsumfeldes - aber vor allem des Unternehmens. 9,25 Prozent Zins musste Estavis 2013 für eine fünfjährige Anleihe über zehn Millionen Euro bieten. Anfang 2018 sammelte Accentro Real Estate mit einer dreijährigen Anleihe 100 Millionen ein, bei einem Zins von nur 3,75 Prozent pro Jahr.hat seither nicht nur den Namen, sondern auch das Geschäftsmodell geändert, und es ist stark gewachsen. 2013 litt das Image von Estavis noch unter Altlasten aus der Projektentwicklung und dem Handel mit Denkmalimmobilien. Der Fokus sollte damals auf die beiden Säulen der Bestandshaltung und der Privatisierung von Wohnimmobilien gelegt werden.Auch von der Bewirtschaftung eigener Immobilienbestände hat sich die Firma inzwischen verabschiedet, das Management konzentriert sich auf die Wohnungsprivatisierung. Da dafür die Tochter Accentro GmbH zuständig ist, wurde das Unternehmen 2015 in Accentro Real Estate umbenannt. Dabei werden Immobilienbestände gekauft und als Eigentumswohnungen an Mieter oder Kapitalanleger weiterveräußert, nach Firmendarstellung sozialverträglich und mieternah. Neben der Privatisierung eigener Bestände arbeitet Accentro hier als Dienstleister für Dritte.stieg der Umsatz um fast 18 Prozent auf 147 Millionen Euro, der operative Gewinn (Ebit) um gut sieben Prozent auf 36 Millionen. Dass das Gewinnplus hinterherhinkt, liegt auch an einer Vorfälligkeitsentschädigung, die 2017 gezahlt werden musste. Dahinter verbirgt sich die vorzeitige Kündigung der teuren, 2013 emittierten Anleihe zu 101,50 Prozent des Nennwerts.Im laufenden Jahr soll das Unternehmen weiter wachsen. Das Portfolio an Wohnungen zur Privatisierung wurde zuletzt schon kräftig ausgebaut. Diese Strategie wird offenbar auch vom neuen Mehrheitseigentümer gestützt: Brookline Real Estate hält rund 89 Prozent der Aktien, der bisherige Großaktionär Adler Real Estate hat noch gut fünf Prozent, der Rest ist in Streubesitz.in deutschen Metropolen in den nächsten Jahren weiter florieren dürfte, sollten die Zinszahlungen und die Tilgung der Anleihe in drei Jahren für Accentro kein Problem sein.ISIN: DE000A2G87E2_____________________