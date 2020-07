Anleihe auf Eyemaxx Real Estate: Damit bauen Sie auf Immobilien!

€uro am Sonntag

von Jörg Billina, Euro am Sonntag

Ein verlässlicher Schuldner - bisher hat Eyemaxx Real Estate Anleihen und Wandelanleihen im Volumen von rund 84 Millionen Euro pünktlich zurückgezahlt. Nun nimmt das Immobilienunternehmen erneut Kapital auf. Der bis 2025 laufende Bond weist einen Kupon von 5,50 Prozent auf, die Zeichnungsfrist läuft noch bis 20. Juli. Anleger können die Anleihe über ihre Hausbank zeichnen.

Die Zinszahlung für den neuen Bond, der ein Volumen von bis zu 30 Millionen Euro aufweisen soll, erfolgt vierteljährlich, erstmalig zahlt das Unternehmen im Oktober 2020. Der Emissionserlös soll ausschließlich zur Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten verwendet werden. Um Anleger anzulocken, wird die Anleihe mit Bestandsimmobilien überwiegend aus dem Logistikbereich besichert. Zusätzlich werden die laufenden Mieteinnahmen als Sicherheit für die Kuponzahlungen verpfändet.

Vermieten und entwickeln

Das seit mehr als 20 Jahren tätige Unternehmen ist überwiegend in Deutschland und Österreich präsent. Aktuell weist Eyemaxx Real Estate nach eigenen Angaben einen vollvermieteten Immobilienbestand im Volumen von 56 Millionen Euro auf. Dies sind überwiegend Logistikobjekte. Die erzielten Mieteinnahmen werden auf 3,8 Millionen Euro pro Jahr beziffert. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte Eyemaxx einen Umsatz in Höhe von 8,5 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von 6,6 Millionen Euro.

Geld verdient Eyemaxx Real Estate zudem mit Projektentwicklungen sowohl im Bereich Gewerbe- als auch Wohnimmobilien. Das aktuelle Volumen der Projekte beläuft sich auf rund 900 Millionen Euro. In der Pipeline befindet sich beispielsweise der Bürokomplex Main Gate East in Offenbach. Er soll im Jahr 2023 fertiggestellt werden und eine vermietbare Fläche von 13.000 Quadratmetern aufweisen. Das Büro- und Wohnprojekt Sonnenhöfe vor den Toren Berlins soll ab dem dritten Quartal 2021 bezogen werden können. Es ist, wie eine Reihe anderer Projekte, bereits im Rahmen eines Forward Deals an einen Investor verkauft worden.

Rating unter Beobachtung

Eyemaxx hat eigenen Angaben zufolge keinen Mietausfall aufgrund der Pandemie. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dürften dennoch nicht spurlos an dem Unternehmen vorübergehen. So könnten etwa Projekte nicht fristgerecht fertiggestellt werden. Die Agentur Creditreform erwartet negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und senkte vor Kurzem das Emittentenrating von "BB" auf "BB-". Sollten sich die Märkte zügig erholen, drohe keine weitere Herabstufung. In einem Worst-Case-Szenario will Creditreform aber auch ein weiteres Downgrade auf "B+" nicht ausschließen.

Neuemission: Bond mit gutem Verhältnis von Risiko zu Rendite als zinsträchtige Beimischung fürs breit aufgestellte Depot.

ISIN: DE000A289PZ4

















