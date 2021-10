Mexiko-Staatsanleihe: Mit stabilem Ausblick

€uro am Sonntag

von Jörg Billina, Euro am Sonntag





Das mit Blattgold überzogene Denkmal El Ángel de la Independencia in Mexiko-Stadt erinnert an das Ende der Kolonialherrschaft Spaniens. Ein weiteres mächtiges Symbol der Eigenständigkeit Mexikos war lange Zeit der 1938 gegründete staatliche Konzern Pemex (Petróleos Mexicanos). Der Ölriese zählt neben América Movil zu den führenden Unternehmen des Landes. Er ist auch wichtiger Devisenbringer. Allerdings ist Pemex auch tief in den Miesen. Ende des zweiten Quartal des laufenden Jahres betrug die Verschuldung umgerechnet über 100 Milliarden Euro.

Pemex wird entlastet

Ein Grund für die finanzielle Schief-lage des Staatskonzerns ist die hohe Steuerbelastung. Trotz kräftiger Verluste überwies Pemex im vergangenen Jahr über 26 Milliarden Euro an den Fiskus. Zu viel - das hat die Links-Regierung von Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador mittlerweile erkannt. Sie hat Pemex entlastet, die Steuerlast wurde von 28 auf 17 Prozent gesenkt. Zudem sagte die Regierung Pemex finanzielle Unterstützung zu. Unter anderem nutzt sie dafür Kredite des Internationalen Währungsfonds.

Die Unterstützung für Pemex muss Gläubiger der bis zum Jahr 2031 laufenden Staatsanleihe (siehe unten) jedoch nicht nervös machen, selbst wenn das Haushaltsdefizit Mexikos mittlerweile auf über 17 Prozent gestiegen ist. Die Zahlungsfähigkeit bleibt gesichert. S&P stuft die Bonität des Landes weiterhin mit "BBB" ein, der Ausblick ist stabil.

Kaum Corona-Ausgaben

Für Beruhigung sorgt zum einen der Ölpreis, der im Vergleich zu 2020 kräftig gestiegen ist. In den vergangenen zwei Quartalen erzielte Pemex wieder Gewinne. Zum anderen ist Finanzminister Rogelio Ramírez de la O hoch motiviert, Steuerschlupflöcher zu schließen. Vor allem aber fällt die Staatsverschuldung Mexikos mit 54 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zu vielen anderen Ländern eher gering aus. Brasiliens Verschuldung etwa liegt bei 98 Prozent, Argentinien kommt auf 103 Prozent.

Mexikos Verbindlichkeiten sind auch während der Pandemie nicht stark gestiegen. Die Regierung hat kaum Geld in die Hand genommen, um die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 abzufedern. Stattdessen hat sie auf positive Effekte des US-Stimulierungspakets gesetzt. Diese sind spürbar, die Wirtschaft wächst wieder.

Nach einem Einbruch von acht Prozent im vergangenen Jahr rechnet die Regierung für 2021 mit einem Plus von fünf und im kommenden Jahr von drei Prozent. Auf Dauer ist die starke Abhängigkeit vom Nachbarland jedoch gefährlich. Anleger würden es begrüßen, wenn künftige Regierungen Mexikos strukturelle Reformen anpacken, die Binnennachfrage fördern und neue Exportmärkte erschließen würden.

Mexiko-Anleihe: Die Staatsanleihe notiert in US-Dollar, Anleger gehen also ein Währungsrisiko ein. Kein Ratingdruck.

Bildquellen: Bryan Busovicki / Shutterstock.com, Byelikova Oksana / Shutterstock.com

_________________________________________