PORR-Aktie: Wiener Baukonzern im Höhenflug

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Das ist nicht zu übersehen: Baukräne beherrschen das Stadtbild, Baustellen an jeder Ecke, und auf den Straßen gibt es zahllose Behinderungen und Umleitungen wegen Bauarbeiten. Der Bau boomt seit Jahren, und es hört nicht auf. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe mit Hoch- und Tiefbau in den ersten sieben Monaten des Jahres um 4,8 Prozent. Im Juli gab es so viele Neuaufträge wie nie zuvor in diesem Monat. Auch in der EU und im Euroraum gab es am Bau in diesem Jahr schon zweistellige Zuwachsraten.

Exzellent läuft es auch bei PORR. Der Baukonzern aus Wien konnte in diesem Jahr schon mehrere Großaufträge an Land ziehen. Mit 7,8 Milliarden Euro hat der Auftragsbestand ein Rekordniveau erreicht. Trotz Höhenflug am Aktienmarkt in Österreich mit dem Leitindex ATX ist bei PORR von diesem Boom nichts zu sehen. Die Aktie des Baukonzerns notiert 50 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch.

Für Anleger eine gute Gelegenheit zum Einstieg. Denn zu den vollen Auftragsbüchern kommt bei PORR zusätzlich ein Effizienzprogramm. Ab 2022 will Firmenchef Karl-Heinz Strauss die Verwaltungskosten um 43 Millionen Euro jährlich drücken. Dadurch kommen die Wiener ihrem Margenziel recht nahe. Bis 2025 soll sich die Gewinnspanne vor Steuern auf drei Prozent verdoppeln. Da PORR auch bei Megatrends wie Urbanisierung, Mobilität, Digitalisierung des Geschäfts und Nachhaltigkeit mit an Bord ist, dürfte der Umsatz des Konzerns von 5,3 bis 5,5 Milliarden in diesem Jahr bis dahin auf über 6,0 Milliarden Euro steigen. Das Ergebnis vor Steuern könnte dann bei 180 Millionen Euro liegen und einen Gewinn im Bereich von 4,0 Euro je Aktie bringen. Kurse von über 30 Euro wie zuletzt 2018 sind bei PORR schon in wenigen Jahren wieder drin.

Selbst bei moderatem 10er-KGV dürften bei PORR schon in ein oder zwei Jahren wieder Kurse deutlich über 20 Euro drin sein.

ISIN: AT 000 060 960 7

Gew./Aktie 2022e: 1,80 €

KGV 2022/Dividende: 8,9/1,9 %

EK* je Aktie/KBV: 22,0 €/0,7

EK*-Quote: 18,1 %

Kurs/Ziel/Stopp: 15,50/29,50/11,30 €

