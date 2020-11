Neue Anleihen: Zweite grüne Bundesanleihe

€uro am Sonntag

Die Bundesrepublik hat ihren zweiten Green Bond platziert. Nach der Premiere im September mit einer zehn Jahre laufenden Anleihe folgte nun ein Papier mit Fälligkeit in fünf Jahren und einem Volumen von fünf Milliarden Euro. Die Erlöse aus den grünen Bundeswertpapieren dienen der Finanzierung von Umweltprojekten.

Die neue Bundesanleihe hat einen Kupon von null Prozent, die rechnerische Rendite auf Endfälligkeit lag bei der Emission bei minus 0,85 Prozent per annum. Am Rentenmarkt griffen die Investoren angesichts des zunächst offenen Ausgangs der Wahlen in den USA zu ausfallsicheren US-­Staatsanleihen sowie deutschen Bundesanleihen.

Neu emittierte Anleihen

Asian Devel. Bank ISIN: XS 224 977 808 0

Deutschland ISIN: DE 000 103 071 6

ESM ISIN: EU 000 A1Z 99M 6

Hamburg ISIN: DE 000 A2L QPF 4

Royal Bank of Canada ISIN: US 780 15K 7J7 2

















