Die globale Unsicherheit rund um US-Präsident Donald Trumps Zollpolitik hat die Finanzmärkte erschüttert und besonders den Anleihemarkt unter Druck gesetzt. Statt wie üblich in Krisenzeiten in US-Staatsanleihen zu flüchten, verkauften Investoren sowohl Aktien als auch Anleihen - ein seltenes und beunruhigendes Signal, das bereits mit Ausnahmephasen wie der Pandemie oder der Finanzkrise 2008 verglichen wurde, wie CNN berichtet.

Der Verkaufsdruck auf US-Staatsanleihen trieb die Renditen der zehnjährigen Bonds innerhalb nur weniger Tage von unter vier auf über viereinhalb Prozent. Eine abrupte Marktreaktion, die selbst das Weiße Haus alarmierte: "Den Leuten wurde ein wenig mulmig", erklärte Trump deshalb gegenüber Reportern. "Der Anleihenmarkt ist sehr schwierig". Daraufhin vollzog der US-Präsident einen Kurswechsel, indem er viele seiner geplanten Zölle um 90 Tage verschob - mit Ausnahme Chinas.

"Der Anleihemarkt hat dem Präsidenten Angst gemacht", sagte Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, gegenüber Matt Egan von CNN. "Die Anleihen-Befürworter schrien, sie seien unzufrieden mit dem, was vor sich ging, und es bestehe die Gefahr einer Rezession."

Doch auch andere Stimmen aus der Finanzwelt kritisierten das Vorgehen der US-Regierung. Bill Ackman veröffentlichte beispielsweise via X einen Post in dem er erklärte: "Unser Aktienmarkt ist down. Die Anleiherenditen steigen und der Dollar fällt. Dies sind keine Anzeichen für eine erfolgreiche Politik."

