Wirtschafts- und Anleihenausblick / Analyse von Insight Investment

April LaRusse, Head of Invest­ment Specialists bei Insight Invest­ment, gibt einen aktuellen Ausblick auf die US- und Euro­wirtschaft sowie die Asset­klassen Invest­ment Grade und High Yield:



Wir rechnen mit schwachen Wachs­tums­aussichten, die durch die Verhängung von Zöllen noch verschärft werden, deren Umfang und Auswirkungen für politische Entscheidungs­träger und Markt­kommentatoren gleichermaßen Unsicherheit schaffen. Unsere globalen Wachstumsprognosen haben wir gesenkt und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöht, da wir davon ausgehen, dass wir uns in einem Umfeld mit sich verschlechternden Wachstumsaussichten befinden. Was nach Ablauf der 90-tägigen Aussetzung der Zölle im Juli geschehen wird, ist noch unklar. Sollte diese jedoch verlängert oder sollten die Zölle aufgehoben oder gesenkt werden, könnten sich das Umfeld und die Stimmung rasch verbessern. Wir glauben jedoch nicht, dass es einfach sein wird, die Zölle auf ein handelsliberalisierendes Niveau zu senken. Zölle verkomplizieren das Inflationsbild, da ihre Auswirkungen auf globaler Ebene nicht eindeutig sind. Wir gehen davon aus, dass ein schwächeres Wachstum der Haupttreiber der Inflation sein wird, sofern es nicht zu einem umfassenden Handelskrieg kommt. Die aufgrund der geringeren globalen Nachfrage sinkenden Ölpreise dürften ebenfalls schnell durchschlagen, und ein schwächerer US-Dollar könnte diesen Effekt für einige Volkswirtschaften noch verstärken. Obwohl wir derzeit keine Anzeichen für eine erneute Beschleunigung der Inflation sehen, halten wir dieses Risiko für gegeben,



Da die Einführung von Handelszöllen weiter voranschreitet und die Volatilität hinsichtlich ihres Zeitpunkts und Umfangs anhält, verstärken die möglichen Auswirkungen auf die Konjunktur- und Inflationsdaten die Ungewissheit in unseren Prognosen. Die US-Wirtschaft schien mit einer soliden Dynamik in das Jahr 2025 zu starten, doch unserer Ansicht nach ist sie zunehmend anfällig. Das Rezessionsrisiko hat zugenommen, ist jedoch nicht unser Basisszenario. Derzeit gehen wir davon aus, dass das BIP-Wachstum unter die Konsensprognosen fallen und sich 2025 auf 1,4% verlangsamen wird, um dann 2026 weiter auf etwa 1,2% zurückzugehen. Die Inflation dürfte in diesem Jahr mit rund 2,9% über dem Zielwert bleiben, bevor sie 2026 leicht auf 2,7% zurückgeht. Allerdings könnten schnell eskalierende Handelsspannungen die derzeitige Disinflationsdynamik zum Erliegen bringen und zu einem erneuten Anstieg der Inflation führen. Alle Augen richten sich nun auf den kürzlich vom Repräsentantenhaus verabschiedeten „One Big Beautiful Bill Act” und dessen Verabschiedung durch den Senat. Viele Kommentatoren gehen davon aus, dass dessen Auswirkungen das US-Haushaltsdefizit und die Staatsverschuldung erheblich ergänzen und damit die Renditen von US-Staatsanleihen in die Höhe treiben könnten. Vorerst gehen wir davon aus, dass die Fed vorsichtig bleiben und vorerst nur vierteljährliche Zinssenkungen vornehmen wird, wobei der Endzinssatz bei etwa 3% bis 3,25% liegen dürfte. Die Renditen dürften volatil bleiben, aber allmählich sinken, wobei wir für die 10-jährigen Renditen in zwölf Monaten mit etwa 3,9% rechnen.



Druck auf Deutschlands Wirtschaft bleibt bestehen

In der Eurozone rechnen wir mit einem weiterhin gedämpften Wachstum, das durch die Auswirkungen der US-Zölle auf eine Reihe von Sektoren, insbesondere die Automobilindustrie, noch verschärft werden könnte, was den Druck auf die Aussichten für Deutschland aufrechterhalten dürfte. Wir gehen sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr von einem deutlich unter dem Trend liegenden Wachstum von jeweils rund 0,5% aus. Eine Rezession kann daher nicht ausgeschlossen werden. Auch die Robustheit der Arbeitsmärkte könnte nachlassen. Wir gehen davon aus, dass sich die Inflation im Laufe des Jahres zunehmend dem Zielwert von 2% annähern wird, wobei es zeitweise zu Schwankungen um diesen Wert kommen dürfte. Für 2025 erwarten wir 2,3% und für 2026 2%. Die Europäische Zentralbank hat ihre geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen wahrscheinlich fast abgeschlossen, und wir gehen davon aus, dass die Zinsen in den nächsten Quartalen 2,0% (wahrscheinlich den Endstand) erreichen werden. Die politischen Entscheidungsträger haben weiterhin Spielraum für weitere Lockerungsmaßnahmen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Konjunktur zu sehr nachlässt und die Inflation noch weiter unter das Zielniveau sinkt. Wir behalten unsere 12-Monats-Prognose für 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,55% und die Renditen für längerfristige Anleihen bei knapp 3%.



Investment-Grade-Unternehmensanleihen: Emissionen bleiben hoch

Die Kreditbewertungen bleiben unserer Ansicht nach leicht negativ, wobei die jüngste Spreadverengung darauf hindeutet, dass die Bewertungen infolgedessen wahrscheinlich weiter unter Druck geraten sind. Die zyklische Perspektive bleibt neutral. Die Märkte haben die schwächeren wirtschaftlichen Aussichten weitgehend eingepreist, aber die Richtung der wirtschaftlichen Impulse auf mittlere Sicht bleibt unklar. Es ergeben sich weiterhin Chancen, und es kann noch Wert geschaffen werden. Obwohl die Spreads weiterhin am unteren Ende des historischen Durchschnitts liegen, verfügen viele Unternehmen über solide Fundamentaldaten, und das hohe absolute Renditeniveau zieht Anleger weiterhin an die Kreditmärkte. Wir gehen davon aus, dass die Emissionen hoch bleiben werden, da die Finanzvorstände der Unternehmen die Nachfrage nutzen wollen. Dies könnte attraktive Gelegenheiten bieten, das Engagement kostengünstig zu ergänzen. Ein Renditetreiber könnte sein, dass die negativen Auswirkungen der Zölle auf das globale Wachstum durch niedrigere Zinsen teilweise ausgeglichen werden, wenn die Zentralbanken Spielraum für Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur sehen.



Hochverzinsliche Anleihen: Sekundäre Auswirkungen der sich abkühlenden Konjunktur

Die Vereinbarung einer 90-tägigen Aussetzung der Zölle zwischen den USA und China ist eine willkommene Nachricht, doch trotz der Erholung glauben wir, dass diese Pause wenig an den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Risiken ändert. Die Unsicherheit hinsichtlich der Zölle bleibt bestehen, was sich möglicherweise auf die Investitionen und die Beschäftigung auswirken und damit das Rezessionsrisiko erhöhen könnte. Wir sehen weiterhin Gründe für erhöhte Risikoprämien und vereinzelte Volatilität in den kommenden Monaten. Dennoch glauben wir, dass der Hochzinsmarkt gut aufgestellt ist. Da die Unternehmen die starken, offenen Märkte zur Refinanzierung ihrer Anleihen genutzt haben, gibt es 2025/2026 nur wenige Anleihefälligkeiten. Im Vergleich zum Oktober 2024 sind die Fälligkeiten für 2025 und 2026 um 55% bzw. 30% zurückgegangen, während die Fälligkeiten für 2027 und 2028 ebenfalls gesunken sind. Darüber hinaus erscheinen die Fundamentaldaten der Kreditnehmer robust, die Bilanzen der meisten Emittenten von Hochzinsanleihen sind solide und gut aufgestellt, um in ein schwierigeres Umfeld zu starten. Aus diesem Grund erwarten wir in naher Zukunft keinen wesentlichen Anstieg der Ausfälle auf ein „rezessionäres” Niveau. Wir sehen keine direkten Auswirkungen der Zölle auf Hochzinsunternehmen, aber sie werden mit den sekundären Auswirkungen einer sich abkühlenden Konjunktur konfrontiert sein. Wir werden selektiv ergänzen. Unserer Ansicht nach bleibt es ein Markt für Stock Picker, in dem eine geschickte Titelauswahl und Kreditresearch von entscheidender Bedeutung sein können. In diesem volatilen Umfeld bevorzugen wir jedoch Emissionen mit kürzeren Laufzeiten und höherer Qualität.



